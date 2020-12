CARRIER, Émiliane



À Louiseville, le 5 décembre 2020, est décédée, à l'âge de 98 ans et 3 mois, Mme Émiliane Carrier, épouse de feu M. Paul-Émile Pouliot, autrefois de St-Henri-de-Lévis. Elle était la fille de feu Mme Marie-Jeanne Cantin et de feu M. Amédée Carrier. L'ont précédée son fils Lucien (feu Nicole) ainsi que sa petite-fille Rachel (Joël), son frère Paul-Émile (feu Gertrude), ses soeurs: Jeannette (feu Roméo) et Cécile (feu Émile) ainsi que de nombreux beaux-frères et belles-soeurs de la famille Pouliot; Elle laisse dans le deuil ses filles: Juliana (feu Claude Côté) et Jeanne (Stéphane); ses petits-enfants: Valérie, Mireille, Jean-Pierre, Jacynthe, Pierre-Luc, Louis-Philippe, Marie-Soleil, Marie-Stella, Annie, Pryscillya et Jacques et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants; sa sœur: Germaine Carrier; ses belles-sœurs: Sr Gemma Pouliot et Mariette Pouliot; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines parents et ami(e)s.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure, au cimetière de St-Henri-de-Lévis. Des remerciements sincères sont adressés au personnel de la Résidence Avellin-Dalcourt de Louiseville. Un don à la Fondation santé MRC de Maskinongé pour la Résidence Avellin-Dalcourt serait apprécié.