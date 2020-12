Le salaire minimum va passer à 13,50 $ l’heure à compter du 1er mai 2021

Le salaire minimum va augmenter à 13,50 $ l’heure ou 3,1 % à compter du 1er mai 2021.

Selon le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, la hausse de 0,40 $ l’heure va aider 287 000 Québécois, dont 164 700 femmes.

Il faut toutefois attendre la fin d’une période de consultations de 45 jours pour confirmer le tout.

Cette bonification du salaire minimum permettra d’atteindre «la cible d'un ratio de 50 % entre le taux général du salaire minimum et le salaire horaire moyen», a-t-on précisé mercredi, par communiqué.

Pour ce qui est du salaire minimum payable aux salariés rémunérés au pourboire, il atteindra à compter du 1er mai 10,80 $ l'heure, soit 0,35 $ de plus.

«Comme vous le savez, la crise sanitaire a amené son lot de défis tant pour les salariés que pour les employeurs», a dit le ministre Boulet.

«Néanmoins, considérant le contexte actuel de la crise provoquée par la COVID-19, il importe de faire évoluer le salaire minimum de manière équilibrée et raisonnable, et ce, pour réduire l'incidence de la pauvreté en plus de créer un incitatif au travail, a-t-il ajouté. C'est pourquoi nous avons considéré les différents enjeux rencontrés cette année par les entreprises et les travailleurs dans la détermination de la hausse du salaire minimum que je propose aujourd'hui.»

Cette augmentation permettrait aux travailleuses et travailleurs ainsi qu'aux entreprises de participer à l'enrichissement collectif. Elle augmentera ainsi le pouvoir d'achat des salariés et aura un effet sur la diminution de la pauvreté tout en respectant la capacité financière de payer des entreprises sans nuire à leur compétitivité.»