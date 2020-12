Les bagarres pour gagner sa vie

Pour gagner leur vie et vivre de leur passion du hockey, certains joueurs moins doués que les autres n’ont eu d’autre choix que de jeter régulièrement les gens.

Plusieurs Québécois se sont confiés au journaliste Marc-André Perreault à ce sujet. Les amateurs pourront d’ailleurs entendre leurs témoignages à l’occasion de la diffusion du documentaire «Combats d’une vie» sur les ondes du réseau TVA Sports, vendredi à 19 h.

Certains l’ont fait pour se faire respecter sur la glace et d’autres pour impressionner les recruteurs. Certains aimaient se battre, et d’autres, non. Mais ils ont une chose en commun: c’est avec leurs poings qu’ils ont gagné leur vie, pour la plupart dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH).

«Je ne connais aucun jeune qui va jouer au [hockey] au parc, qui s’assoit dans un banc de neige pendant une demi-heure et qui embarque ensuite sur la glace pour se battre, a fait valoir Joël Thériault, repêché au quatrième tour par les Capitals de Washington en 1995 sans parvenir à faire sa place dans la Ligue nationale de hockey [LNH]. Ce sont des choses qui se passent dans le feu de l’action. Quand j’ai commencé, ce n’était pas ça mon but.»

Faire son nom

Ayant fait son chemin jusqu’à la LNH, Patrick Bordeleau est quant à lui catégorique: ce sont ses talents de pugiliste qui lui ont permis de gravir les échelons, un à un, jusqu’à la LNH.

«Quand je suis arrivé dans la East Coast en Floride, je gagnais 350 $ par semaine [brut], a raconté Bordeleau. Je mangeais mon pain noir. Des "toasts" au beurre d’arachide et du Kraft Dinner, tout ça. [Un jour], mon entraîneur, John Marks, m’a dit: "Écoute Pat, il y a des recruteurs de la Ligue américaine [LAH] qui sont ici. Ils trouvent que tu as le potentiel de percer, mais ils n’aiment pas comment tu es sur la glace.»

Cette discussion a eu lieu en 2007-2008 chez les Ice Pilots de Pensacola. L’année suivante, il obtenait sa première chance dans la LAH. Puis en 2012-2013, il effectuait ses débuts dans la LNH avec l’Avalanche du Colorado. Il a jeté les gants 12 fois en 129 matchs dans la LNH, selon le site Hockey Fights.

- «Combats d’une vie» sera présenté vendredi, 19 h, à la chaîne TVA Sports.