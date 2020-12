McConnell se rend. Fin de la sédition Trumpienne?

Dans un geste de défiance envers Donald Trump, engagé dans une lutte sans merci pour faire annuler sa défaite électorale, le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a félicité Joe Biden et Kamala Harris pour leur victoire électorale et a demandé aux républicains de cesser leurs manœuvres pour tenter de renverser le résultat du scrutin.

Les partisans inconditionnels de Trump, à l’intérieur comme à l’extérieur du parti républicain, ne vont certainement pas apprécier.

Trump et le parti républicain ont engrangé plus de 200 millions de dollars depuis l’élection sous prétexte de soutenir ses diverses contestations judiciaires. Mais en réalité, ces sommes colossales doivent, en bonne partie, leur servir pour mener une guérilla politique contre l’administration Biden.

Trump avait rapidement réalisé qu’être un « loser » pouvait être pour lui très lucratif, personnellement et politiquement. En mentant de façon flagrante sur l’intégrité du vote, il a galvanisé les dizaines de millions d’Américains qui le suivent tels des lemmings vers le précipice. L’argent a suivi. Massivement.

La décision de McConnell risque de diviser le parti républicain, devenu une véritable secte trumpienne. Un sondage récent indique qu’une majorité de ses membres croient aux élucubrations grotesques de Trump avec la foi du charbonnier : 77 % des républicains pensent qu’il y a eu fraude généralisée et 70 % jugent que la victoire de Biden est illégitime. Sont-ils prêts à mettre bas les armes, littéralement dans certains cas ?

Trump et les républicains appelaient à la sédition

« NOUS AVONS COMMENCÉ À COMBATTRE !!! » a tweeté encore récemment Trump à ses partisans enthousiastes. Ce refus obstiné du résultat des élections encourageait les tendances de plus en plus antidémocratiques du parti républicain et de la droite américaine.

Une bonne partie des dirigeants républicains, qui ne croient pas les folles allégations de Trump, vont sans doute se rallier à McConnell. Ces hypocrites lucides parfaitement conscients de leur duplicité ne soutiennent pas Trump parce qu’ils acceptent ses insanités. Ils le suivent parce qu’ils estiment qu’il sert leurs ambitions et leurs intérêts. Et aussi parce qu’ils ont peur de lui.

La défection de McConnell porte un coup fatal à la tentative insensée de Trump de renverser l’élection et de se maintenir au pouvoir.

La Cour suprême a rejeté à l’unanimité la requête carrément séditieuse du procureur général du Texas demandant d’annuler les résultats des élections en Géorgie, en Pennsylvanie, au Wisconsin et au Michigan. Ces États avaient d’ailleurs répliqué qu’il s’agissait d’un « abus séditieux du processus judiciaire ».

Eh oui, c’était un acte de sédition. Incroyablement, 17 procureurs généraux d’États républicains l’ont quand même soutenu, ainsi que 126 élus républicains de la Chambre des représentants. Stupidement incohérent, plusieurs d’entre eux dénonçaient comme frauduleux le mode de scrutin par lequel ils avaient été élus.

La requête visait carrément à renverser le système constitutionnel et à assurer le maintien au pouvoir du criminel corrompu Trump, dont l’incompétence et l’indifférence ont entraîné jusqu’ici la mort de centaines de milliers d’Américains.

Comment Trump et sa base vont-ils réagir ?

Que vont faire les dizaines de millions de membres de la « base » de Trump devant ce qu’ils vont considérer comme une trahison du parti républicain, s’il se conforme à la demande de McConnell ?

On peut craindre que l’assermentation de Biden, le 20 janvier, stimule l’ardeur des trumpistes qui ont, jusqu’à maintenant, participé avec le parti républicain à une insurrection non violente contre le gouvernement élu des États-Unis.

Si des membres du Congrès s’obstinent dans leur insoumission, une procédure pourrait être engagée pour les destituer. Vous pensez que j’exagère ?

Le quatorzième amendement de la Constitution américaine, rédigé pour exclure du Congrès les traîtres confédérés de la guerre de Sécession, est clair. Ne peut être sénateur ou représentant quiconque ayant prêté serment de soutenir la Constitution des États-Unis s’engage dans une insurrection ou une rébellion. C’est manifestement ce dont il s’agit.

Tout va dépendre maintenant de la réaction de Trump à ce qu’il va considérer comme une trahison de la part de McConnell.

Les États-Unis vivent actuellement une des périodes les plus sombres et les plus menaçantes de leur histoire.

Photo courtoisie

► À la suite des présidentielles, les États-Unis sont plus divisés que jamais alors que Trump refuse sa défaite avec l’appui d’une majorité d’élus et d’électeurs républicains. Normand Lester explique, dans son nouveau livre Stupides et dangereux. Les États-Unis à l’ère de Trump, comment le pays en est arrivé là.