Plus de 1 M$ à Leucan

La 7e campagne de financement « Les boucles d’oreilles de l’Espoir Leucan », parrainée par la bijouterie Mia, a permis de remettre 160 000 $ à Leucan pour venir en aide aux enfants atteints de cancer et leur famille. Pour chaque paire de boucles d’oreilles vendue au cours des dernières semaines, 20 $ étaient remis à Leucan. Faites le calcul : ce sont 8000 paires de boucles d’oreilles qui ont été vendues à travers le Québec. Depuis la première campagne, en 2014, 1 030 000 $ ont été amassés pour Leucan qui tient à remercier Mia bijoux, les ambassadrices, la jeune porte-parole Leucan et les fidèles clientes et clients qui ont acheté les boucles d’oreilles. Sur la photo, de gauche à droite : Kim Labrecque, DG de Mia bijoux, et Nathalie Matte, directrice provinciale, développement philanthropique de Leucan.

Une tradition depuis 1988

Le Club Lions St-Étienne/St-Nicolas/St-Rédempteur a procédé, le 5 décembre dernier en direct sur Facebook, au 33e tirage annuel de son fameux « 1000 Stéphanois », se déroulant habituellement lors d’un souper spaghetti et d’une soirée karaoké, qui, évidemment, ont été annulés cette année en raison de la COVID-19. Voyons voir les gagnants : Paul-Émile Simoneau met la main sur 3000 $ alors que Francine Fillion, Eugène Huot, Roger Bergeron, Jean-Guy Létourneau, Jean-Sébastien St-Pierre, Claude Noreau, Benoît Desrochers, Daniel Huot, Christian Jobin et Mario Fortier/Danielle Dubois ont remporté des montants variant de 100 $ à 1000 $. Les profits générés par la vente des billets de tirage serviront pour les œuvres du Club réparties dans les secteurs de Saint-Étienne, Saint-Nicolas et Saint-Rédempteur. Sur la photo, de gauche à droite : les membres du CA du club : Manon Arial, secrétaire ; Denis Carignan, animateur ; Jean-Pierre Tremblay, président ; Bertrand Laroche, trésorier et responsable du 1000 Stéphanois ; Yves Dubois, comité des effectifs, et Carmen Cloutier, responsable des communications.

Porte-parole bénévole

La Fondation québécoise du cancer m’annonce que la chanteuse country Guylaine Tanguay (photo) lui prêtera désormais sa voix à titre de porte-parole bénévole. Guylaine Tanguay connaît bien les enjeux et les besoins des personnes touchées par un cancer, puisque sa famille, comme bien d’autres, n’a pas été épargnée. À titre de porte-parole, elle travaillera de concert avec la Fondation, afin de soutenir concrètement les 56 800 Québécois qui reçoivent un diagnostic de cancer annuellement. Depuis 2012, le chanteur Bruno Pelletier assurait le rôle de porte-parole à la Fondation. À la fin de l’année 2019, c’est le cœur lourd qu’il cédait sa place.

Anniversaires

Roger Paradis, président de Groupe Pro-Expo de Beauport, 52 ans... Claude Mercier retraité de Télé-4, TQS et de chez Ameublements Tanguay, 79 ans... Trevor Immelman, golfeur sud-africain, 40 ans... Flo Rida, rappeur américain, 42 ans... Donovan Bailey, champion sprinter canadien, 53 ans... Benjamin Bratt, acteur américain, 58 ans... André Gaudette, joueur de centre (1972-75 : Nordiques dans l’AMH), 73 ans.

Disparus

Le 16 décembre 2019 : George Ferguson, 67 ans, qui a joué près de 800 matchs dans la LNH avec Toronto, Pittsburgh et Minnesota... 2018 : Dave Newell, 73 ans, arbitre de la LNH de 1967 à 1990... 2018 : Oribe Canales, 62 ans, coiffeur cubain des célébrités... 2016 : Bill Malenfant, 87 ans, ancien maire de Dieppe et député du Nouveau-Brunswick... 2014 : Ernie Terrell, 75 ans, boxeur poids lourd américain... 2013 : Claude Martel, 58 ans, gérant de plusieurs bars et établissements de Québec... 2013 : Ray Price, 87 ans, chanteur américain de musique country... 2012 : Laurier Lapierre, 83 ans, sénateur libéral de 2001 à 2004, ex-journaliste et ex-animateur du réseau CBC... 2010 : George (Henri) Roy, 84 ans, retraité de la Brasserie O’Keefe, ex-défenseur des As de Québec... 1986 : Alain Caron, 48 ans, avec les Nordiques de 1972 à 1975... 1976 : Réal Caouette, 59 ans, homme politique québécois (Crédit social).