Projet Laurentia: les opposants n'achètent pas les arguments du Port

Les opposants au projet Laurentia ne sont pas rassurés par les arguments du Port de Québec et font parvenir leurs craintes à l'Agence d'évaluation d'impact, qui consulte ces jours-ci.

C'est le cas du Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP), qui est présidé par la conseillère municipale et membre d'Équipe Labeaume Suzanne Verreault. Celle-ci s'oppose publiquement au projet, alors que le maire s'est prononcé en faveur. Deux autres conseillers du maire ont fait de même : Geneviève Hamelin et Pierre-Luc Lachance.

Dans le mémoire remis mercredi à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, dans le cadre des consultations publiques sur le projet, le CVAP est formel: «La réalisation du projet aura des conséquences néfastes et irréversibles tant sur la santé et la qualité de vie des citoyens que sur le patrimoine culturel et la biodiversité. L’apport économique du projet Laurentia ne justifie en aucun cas la détérioration de la qualité de vie et la santé de milliers de citoyens. Le CVAP juge que les impératifs économiques ne peuvent prévaloir sur les impacts négatifs projetés sur l’environnement et la santé humaine.»

Même si le Port martèle que ses données démontrent que la qualité de l'air ne sera que peu affectée par la construction et l'exploitation du terminal, le Comité n'est pas convaincu. En se basant sur plusieurs avis d'experts, il juge que le scénario du Port pour atténuer les émissions pendants la construction est «optimiste», que le projet sera réalisé dans un environnement où la qualité de l’air est déjà préoccupante et qu'il subsiste encore plusieurs incertitudes dans le scénario de modélisation de la dispersion atmosphérique présenté par le promoteur.

Il estime également que le programme de suivi comporte «des lacunes» et que les mesures d’atténuation proposées «ne pourront atténuer les effets résiduels sur la santé humaine».

Le comité craint aussi la pollution sonore, les nuisances associées au transport et la pollution visuelle.

Mercredi, Mme Verreault n'a pas voulu accorder d'entrevue à ce sujet. Le cabinet du maire confirme que le Port a invité la conseillère à discuter du projet et souligne qu'une rencontre du Comité de vigilance est prévue après les Fêtes.

Médecins pour l'environnement

L'Association québécoise des médecins pour l'environnement a aussi déposé un mémoire opposé à Laurentia. Elle s'inquiète aussi de la qualité de l'air et des effets sur la santé de la population locale, qui «vit dans un milieu ambiant déjà saturé». Selon les auteurs du mémoire, «les mesures d’atténuation proposées par le Port de Québec ne sont pas suffisantes pour réduire les niveaux de polluants atmosphériques en dessous des seuils acceptables pour la santé».

«Comme médecins, nous jugeons qu’il est éthiquement inacceptable de se montrer favorables à un projet qui a un très haut potentiel d’augmenter, entre autres, cancers et décès prématurés», a soutenu la Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, présidente de l’AQME.

Professeurs

Cette semaine, 90 professeurs de l'Université Laval ont également affirmé leur désaccord envers le projet et ont demandé à l'Agence de ne pas l'autoriser. «Le projet Laurentia participerait à l’aggravation des déséquilibres entre les territoires de la ville de Québec en accentuant le cumul des désavantages subis par les résidentes et les résidents de Limoilou, Maizerets et Beauport», écrivent-il.

Selon eux, en contexte de pandémie, «l’argument des retombées économiques locales, par ailleurs contestable vu la nature hautement automatisée des opérations, ne saurait d’aucune manière compenser les externalités négatives importantes du projet Laurentia».