Racisme: les policiers de Québec demandent des excuses à Legault

La Fraternité des policiers de la Ville de Québec a demandé des excuses au premier ministre Legault, alors qu’il aurait affirmé dans une entrevue que le racisme était très présent chez certains policiers québécois.

Dans une lettre adressée au premier ministre et obtenue par TVA Nouvelles, la présidente du syndicat, Martine Fortin, a notamment reproché à François Legault d'avoir affirmé en entrevue que «c’est chez certains policiers que l’on retrouve le plus de racisme au Québec».

Une déclaration qui a été faite le 14 décembre dernier sur les ondes de QUB radio.

«Les policiers et policières du Service de police de la Ville de Québec agissent de façon professionnelle et ils savent très bien que s’ils outrepassent leurs pouvoirs, ils sont sujets à des conséquences importantes sur le plan soit déontologique ou disciplinaire», a-t-elle souligné dans sa lettre.

«En ciblant de façon particulière le métier de policiers, vous avez fait une déclaration gratuite et sans fondement factuel et vous avez laissé entendre que les policiers du Québec étaient un corps de métier où l’on retrouvait le plus de comportements à l’enseigne du racisme. Ce faisant, vous avez malheureusement miné le lien de confiance entre les citoyens et les forces de l’ordre», a également ajouté Mme Fortin.

Le premier ministre québécois a depuis tenu à nuancer son propos sur le racisme au sein de la police.

«On m’a demandé la mesure la plus efficace pour lutter contre le racisme. J’ai répondu la fin des interpellations aléatoires et du profilage chez certains policiers. Ma réponse pouvait laisser place à une interprétation malheureuse et je le regrette», a-t-il affirmé.

« Je tiens à le préciser : la très grande majorité de nos policiers font un travail exemplaire et je veux les remercier. Nous ne sommes pas à l’abri du racisme, mais ce n’est aucunement généralisé chez nos policiers», a précisé le premier ministre lors de sa déclaration.

François Legault a également reconnu le rôle des policiers de la province depuis le début de la pandémie, notamment en ce qui concerne le contrôle du respect des règles sanitaires.