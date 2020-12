Soccer: sanction nationale pour sept clubs québécois

Un total de sept clubs québécois ont obtenu leur licence nationale de la part de Canada Soccer au terme d’un processus qui s’est étiré sur une période de deux ans.

La bonne nouvelle est tombée lundi pour les sept clubs retenus qui sont le Royal Beauport, Chaudière-Ouest, Pierrefonds, Saint-Hubert, Longueuil, Blainville et Monteuil (Laval). Au début du processus qui a été mené conjointement avec Soccer Québec qui avait mis sur pied une cellule pour mener le projet à terme, un total de 29 clubs sur l’ensemble des 240 que compte le Québec avaient signifié leur intérêt et 12 ont été présélectionnés au début de l’été. Des visites dont deux surprises ont eu lieu pendant la période estivale pour valider le travail des clubs.

Photo courtoisie

Les clubs retenus obtiennent leur licence pour une période de deux ans. Après cette période, il y a aura un système de promotion pour les clubs désireux de faire le saut et qui auront rempli les critères et de démotion pour ceux qui ne respectent plus les exigences.

«C’est un virage majeur dans l’histoire du soccer québécois, a affirmé le directeur technique du Royal Beauport Samir Ghrib. Après la révolution du nombre et des infrastructures, on opère maintenant une réforme qualitative qui permettra de former de meilleurs joueurs et des entraîneurs plus qualifiés. Avec cette nouvelle et la présence de la Coupe du monde au Canada 2026 (candidature conjointe avec les États-Unis et le Mexique), l’horizon du soccer québécois est motivant et structurant. Menée par Soccer Québec, la première réforme de 2008 avait permis la mise en place de la structure de clubs et l’embauche d’équipes techniques et administratives à temps plein.»

Les équipes tant masculine que féminine U-13 et U-14 des sept clubs retenus évolueront au sein de la Première Ligue de soccer juvénile du Québec (PLSJQ) dès 2021. La Ligue élite poursuivra ses activités dans les catégories supérieures pour le moment, mais disparaîtra complètement quand les plus jeunes graviront les échelons jusqu’au senior.

«Ça va créer un championnat moins dilué avec un plateau de sept équipe au lieu de 14, a indiqué Ghrib qui mentionne au passage que l’Ontario a adopté ce modèle dès 2014. Il n’y aura plus de limites dans les mutations et les jeunes pourront bouger quand leur club n’offrira pas le service. L’objectif n’est toutefois pas de piger à gauche et à droite, mais de développer nos joueurs. C’est évident toutefois qu’on devient plus attrayant.»

Ghrib souhaite que les équipes senior du Royal Beauport joignent les rangs de la PLSQ à compter de 2022. «On ne fera jamais l’erreur de taxer les plus jeunes, a-t-il assuré. L’objectif est que les équipes senior s’auto financent par le biais de commanditaires. Il y a de l’intérêt, mais on laissera le temps aux entreprises qui ont été frappées par la pandémie de retomber sur leurs pattes et on attendra en 2022.»

Autre changement avec cette nouvelle réforme, le soccer local disparaîtra pour les jeunes de 9 à 12 ans qui évolueront maintenant ensemble. Le soccer local sera de retour chez les U-13. «La réforme a pour objectif d’offrir le même niveau d’encadrement à tout le monde, a expliqué Ghrib. Le Centre de développement de clubs permettra d’offrir la

même qualité de services à tous les jeunes jusqu’au U-12, ce qui n’était pas toujours le cas auparavant.»