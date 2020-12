Un autre très dur coup pour les détaillants québécois

Les nouvelles restrictions annoncées mardi par le gouvernement assènent un coup de plus à l’industrie déjà mal en point du commerce de détail québécois.

« C’est difficile pour tout le monde, reconnaît la PDG des lunetteries BonLook, Sophie Boulanger. Les mois de confinement nous ont fait excessivement mal et ça recommence aujourd’hui. On va passer à travers, mais j’ai bien peur que ces nouvelles mesures en achèvent quelques autres. »

Le premier ministre a confirmé mardi qu’à compter du 25 décembre, tous les commerces jugés non essentiels seront tenus de demeurer fermer jusqu’au 11 janvier 2021. Cette mesure fait partie de la dernière salve de resserrements imaginée pour réduire la pression sur le réseau hospitalier, a expliqué François Legault.

Des coupures annoncées

Les grands détaillants de marchandises générales, comme Costco et Walmart, pourront demeurer ouverts. Mais contrairement au printemps, il leur sera interdit désormais de vendre des articles considérés comme « non essentiels », comme des vêtements ou des articles de cuisine.

Les aires de circulation des centres commerciaux demeureront ouvertes pour permettre l’accès aux commerces qui ne sont pas visés par les fermetures, comme les pharmacies et les épiceries. Les magasins d’articles de sports ne font pas partie des catégories visées par les mesures d’exception.

« Ma première pensée va à tous nos employés, des gens vraiment extraordinaires », a d’abord réagi mardi Martin Boucher, le PDG du Groupe Boucher Sports, propriétaire de 28 magasins des enseignes Sports Experts et Atmosphère, entre autres.

« Avant de penser aux ventes que nous allons perdre [...], je pense à mes employés. On va essayer de faire le maximum pour en garder le plus possible, mais c’est évident qu’il va avoir des coupes. »

Les conséquences de ces fermetures irritent d’autant que l’industrie soutient qu’elle n’engendre aucun risque de contamination pour les employés ou leurs clients. « Cela fait mal, poursuit M. Boucher, ouvertement déçu. J’aimerais bien savoir combien d’employés le gouvernement va licencier de son côté avant les Fêtes ».

Photo courtoisie Lili Fortin

PDG de la chaîne Tristan

La PDG de la chaîne québécoise de vêtements mode Tristan dit comprendre la situation délicate dans laquelle se trouve le gouvernement actuellement. Mais elle demeure tout de même difficile à accepter, en particulier note Lili Fortin, en cette période où chacun est déjà affaibli.

« Notre industrie est résiliente. Mais il est certain que c’est un nouveau coup dur pour tous. »

Achalandage en baisse

Il l’est d’autant plus que la plupart des détaillants n’ont toujours pas réussi à récupérer leur niveau de ventes de l’an dernier, résultat des fermetures imposées au printemps. Comment le pourraient-ils ? Le trafic est en baisse de 60 % depuis le début de l’année, soutient Mme Fortin.

Cette chute d’achalandage est justement au cœur des réflexions actuelles de la présidente des lunetteries BonLook. Parce que la chaîne offre des services d’optométrie, il lui serait permis de conserver ses boutiques ouvertes. Mais comme la plupart sont situées dans des centres commerciaux, souvent désertés, « vaut-il la peine de les maintenir ouvertes ? » s’interroge Sophie Boucher. Mardi, sa réflexion se poursuivait quant au sort à réserver à ses 13 boutiques du Québec.

Les dollars de la survie

Pour sa part, le grand patron de la Maison Simons, Peter Simons, dit appuyer le gouvernement dans ses décisions. Il tentera de ne faire aucune mise à pied.

Le PDG du Conseil québécois du commerce de détail, Stéphane Drouin, confirme que les temps pourraient être difficilement plus compliqués pour les détaillants.

« Perdre la semaine d’Après-Noël dans un tel contexte est épouvantable. Leur détresse est réelle. Chaque dollar de vente sert à leur survie actuellement. »

Questionné sur le sujet, le premier ministre du Québec a dit travailler avec le gouvernement fédéral afin d’accroître le soutien aux détaillants. Il est question que cette aide contribue au paiement de leurs loyers ou encore aux salaires de leurs employés.