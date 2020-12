Virus: tous les pays de l'UE commenceront la vaccination «le même jour»

Bruxelles | Les 27 États de l'UE pourront «commencer le même jour» leurs campagnes de vaccination anti-COVID, après la notification du feu vert du régulateur européen au vaccin développé par Pfizer-BioNTech, a annoncé mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

«Enfin, d'ici une semaine, le premier vaccin sera autorisé, les vaccinations pourront commencer immédiatement (...) C'est une tâche immense», a affirmé la dirigeante allemande devant le Parlement européen à Bruxelles.

«Commençons donc aussi tôt que possible ces vaccinations, tous ensemble à vingt-sept, avec un début le même jour», a-t-elle ajouté à l'occasion d'une séance plénière - largement en visioconférence - des eurodéputés.

Sous la pression de l'Allemagne, l'Agence européenne des médicaments (EMA en anglais) a annoncé mardi qu'elle se pencherait le 21 décembre - une semaine plus tôt que prévu - sur le sort du vaccin Pfizer-BioNTech.

Après avoir examiné l'avis du régulateur et consulté les États membres (un processus susceptible de durer quelques jours), la Commission européenne pourra délivrer son autorisation de mise sur le marché conditionnelle dans l'UE, aux alentours de Noël.

«Au total, nous avons acheté plus de doses (de vaccins) qu'il n'en faut pour tout le monde en Europe» via des contrats passés avec différents laboratoires afin de se constituer «un portefeuille diversifié» de vaccins en développement, a rappelé Ursula von der Leyen.

«De la même façon que nous avons traversé dans l'unité cette pandémie, entreprenons de concert et tous unis l’éradication de cet horrible virus», a exhorté la cheffe de l'exécutif européen.

Le président français Emmanuel Macron avait déjà indiqué mardi que la campagne de vaccination contre la COVID-19 serait lancée le même jour dans tous les pays de l'UE, selon des propos rapportés par des chefs de groupes de l'Assemblée nationale

Son entourage avait confirmé ces propos, précisant qu'il n'y avait pas encore de date fixée.

Le vaccin développé conjointement par les laboratoires américain Pfizer et allemand BioNTech est le premier à avoir été approuvé dans un certain nombre de pays occidentaux, dont le Royaume-Uni et les États-Unis - où les premières injections ont eu lieu ces derniers jours - mais également dans de nombreux autres États comme le Mexique et l'Arabie Saoudite.