BEAUMONT, André



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 14 décembre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur André Beaumont, époux de madame Colette Laterreur. Il était le fils de feu Édouard Beaumont et de feu Yvette Lizotte. Il demeurait à St-Agapit.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Guylaine (Robert Labrecque), Sylvie (François Beaudoin), Christian (Ginette Bérubé), Dominique (Michelle Giroux), Steve (Doris Richard); ses dix petits-enfants: Andréanne, Mathieu, Jacquelin, Marjorie, Mickael, Sarah-Ève, Jade, Jordan, Samuel, Vincent; ses deux arrière-petits-enfants: Chelsea et Aleck. Il était le frère de feu René (feu Gisèle), Gaston (Noëlla), feu Charles (feu Jeanne), feu Gilles (Alice), Robert (Micheline); de la famille Laterreur, il était le beau-frère de: Françoise (Conrad), Fernand (Nathalie), feu Richard, Michel (Francine). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille remercie le personnel du CLSC de Laurier-Station ainsi que celui de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 270, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1B 0B8, 418 656-4999.