POULIN, Raymond



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 7 décembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Raymond Poulin, époux de dame Jacqueline Dupont, fils de feu Léger Poulin et de feu Marie-Jeanne Asselin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jacqueline; ses enfants: feu André, Carole (Bernard Simard), Denis (Francine Roy), Joanne (Pierre Charrette) et Lise; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses frères: feu Jean-Guy, Gaétan (Hélène Madore), Réjean (Lise Breton) et feu Bertrand (Francine Vaudreuil), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dupont, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.