BILODEAU, Jeannine Dionne



À Québec le 7 décembre 2020 est décédée à l'âge de 95 ans, madame Jeannine Dionne, épouse de feu Émile Bilodeau, fille de feu Donat Dionne et feu Bertha Bernier. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Louise Demeules), Yvan (Claudette Fortin), Monique (Denis Jeanson) et Ginette (feu René Bédard); ses petits-enfants: Helen, Daniel, Mathieu et Sylvain ainsi que leur conjoint et conjointe; et ses arrière-petits-enfants: Camille, Luke, Juliet, Thomas, Maïla et Laurence; ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille aimerait remercier tout le personnel du 4e étage du Centre d'Hébergement Saint-Brigid's Home pour les bons soins prodigués au cours des dernières années.