PELCHAT, Jean-Guy



Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 9 décembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Pelchat époux de madame Marie-Anne Fradette, fils de feu Clermont Pelchat et de feu Emma Lachance. Il demeurait à Saint-Malachie.Il était le frère de: feu Victorien (feu Thérèse Darveau), feu Blanche (feu Gabriel Lemay), feu Jeannette (feu Julien Gosselin), feu Emilien (feu Marie-Berthe Tanguay), feu Gérard (feu Gertrude Tanguay), feu Cécile, feu Sylvio (Laurette Tanguay), feu Ghislaine, feu Orietta (André Marchand), feu Raymonde, feu Réginald, feu Murielle, Régis (Docile Labrecque) et feu Ghislain. De la famille Fradette, il était le beau-frère de: feu Alice (feu Adélard Gagné), feu Michel (Jeanne d'Arc Bisson), feu Eugène, feu Charles (feu Alma Robichaud), Marie-Reine (feu Wilfrid Cameron), feu Louis (Raymonde Gélinas), feu Jeanne (feu Joseph Arthur Marceau), Rodrigue (Aline Lavoie), Thérèse (René Faucher), Pierre, feu Catherine (feu Hélène Morin), Jean-Paul et Fernand (feu Nicole Garant, Line Breton). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du CHSLD de Saint-Raphaël ainsi qu'au personnel de l'Oasis Saint-Damien pour les excellents soins donnés à monsieur Pelchat. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la l'organisme de votre choix en mémoire de monsieur Pelchat. Monsieur Pelchat a été confié pour crémation à la