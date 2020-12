GRONDIN, Robert



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 7 décembre 2020, à l'âge de 86 ans et 4 mois, est décédé monsieur Robert Grondin, époux de madame Colette Bélanger, fils de feu madame Idola Lainé et de feu monsieur Napoléon Grondin. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, madame Colette Bélanger, il laisse dans le deuil ses enfants: Céline (André Bertrand), Bruno (Isabelle Michaud), Martin (Ginette Lantagne) et Rémy (Karine Fortier); ses petits-enfants: Audrey Bertrand, Roxanne Bertrand (Marc-André Leblanc-Dinelle), Gabrielle Grondin (Jean-Philippe Harrisson), Élise Grondin (Maxime Couture), Pascal Grondin et Delphine Grondin; ses frères et ses sœurs: Roger (Marjolaine Renaud), Louise (Paul-André Gagnon); ses demi-frères: Roger Michaud (Claudette St-Laurent) et André Michaud (Monique St-Laurent); sa belle-sœur: Louiselle Richard (feu Gaston Bélanger), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il laisse aussi dans le deuil ses frères Chevaliers de Colomb du conseil de troisième degré Vanier 8175 et du quatrième degré Père Chaumonot. Il est allé rejoindre sa fille Josée (Serge Lavallée), ses frères et ses sœurs: Jean-Paul (feu Raymonde Pichette), Jean-Yves (feu Lucille Dumont), Claude (feu Fleurette Labrecque) et Gertrude (feu Francis Rusk) et son demi-frère: Robert Michaud (feu Lise Potvin). La famille tient à remercier tout le personnel du premier étage du centre d'hébergement St-Antoine pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à fondation des Ainés et de l'Innovation Sociale pour le centre d'hébergement St-Antoine.