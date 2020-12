BARIL, Suzanne



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 6 décembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Suzanne Baril. Née à Québec, le 22 août 1931, elle était la fille de feu dame Marie-Ange Bédard et de feu monsieur Joseph-Antoine Baril. Elle demeurait Québec.Les cendres seront déposées par la suite au Columbarium La Seigneurie. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Raymonde, Louise (Marc Bédard), Denise (feu Gilles Bertrand), Monique (feu Gaston St-Pierre); sa belle-sœur Georgette Beaudoin (feu Claude); son beau-frère Marc-André Létourneau (feu Colette); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de: Jean-Marie (Marie-Laure Lemieux), Roland (Gisèle Paquin, Gemma Doyon), Thérèse, Georges-Henri, Madeleine (Paul-Émile Côté), Françoise, Céline (Clément Bilodeau), tous décédés. La famille remercie tout le personnel du département A-2000 de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél. : 418-527-4294, Site : www.societealzheimerdequebec.com. Les funérailles sont sous la direction de