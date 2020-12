ROCHETTE, Gilles



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 20 novembre 2020, à l'âge de 76 ans et 8 mois, est décédé monsieur Gilles Rochette, conjoint de monsieur Raymond Houle, fils de feu madame Rose-Aimée Laperrière et de feu monsieur Albert Rochette. Autrefois de Saint-Augustin-de-Desmaures, il demeurait à Sainte-Foy.Outre son conjoint, Il laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Roger (feu Gertrude Boulanger), feu Rolande (Jean-Yves Trépanier), Guy (feu Raymonde Blackburn), feu Louiselle (feu Roméo Boulanger), Huguette (feu Jean-Claude Denis), feu Denyse (feu Guy Côté), feu Micheline (Roger Julien) et André (Ginette); de précieux ami(e)s de longue date comme madame Lise Laflamme et son conjoint monsieur Denis Baribeau qui ont soutenu Gilles moralement depuis de nombreuses années; ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s comme monsieur Jacques Cantin qui a su organiser des retrouvailles d'anciens amis de Gilles de Saint-Augustin-de-Desmaures datant d'une cinquantaine d'années. Un grand merci aux infirmières de l'hôpital Laval (IUCPQ) pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation: Les Diabétiques de Québec, 979, avenue de Bourgogne, bureau 180, Québec, Québec téléphone: 418 656-6241, Courriel: info@diabec.com site web: www.lesdiabetiquesdequebec.org ou à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, téléphone : 418 656-4999 courriel: info@fondation-iucpq.org site web: www.fondation-iucpq.org.