BÉDARD, Jacques R.



Aujourd'hui, il y a une étoilede plus dans le ciel.Est décédé à son domicile à Ste-Croix, le 9 décembre 2020, monsieur Jacques R. Bédard, à l'âge de 63 ans et 10 mois, époux de madame Lucie Lafleur. Il était le fils de Marcel Bédard et de feu Yvonne Laverdière. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucie, ses enfants: Alain, Roxanne (Philippe Racine), Marie-Eve, Jacynthe (Tony Daigle); ses petits trésors: Jayson et Léon; ses frères et sœurs: Lucille (Réjean Poulin), Micheline (Oscar Lemay), feu René, Jean (Meral Ozdemir), Clément (Gisèle Laroche), Cécile (Pierre Paquet), Richard (Danielle-Doris Therrien); son cousin Luc Bédard; sa belle-mère Cécile Lafleur; ses beaux-frères et belle-sœur: feu Réal, Réjean et Francine Lafleur. Il laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces des familles Bédard et Lafleur; ses oncles et tantes, ses cousins et cousines des familles Bédard et Laverdière, ainsi que ses grands amis Michel Sénéchal et Jacques Bergeron en plus de ses autres nombreux amis et connaissances. Son épouse et ses enfants seulement recevront les condoléances à la maison funérairele vendredi 18 décembre 2020 de 19 h à 21 h 30.