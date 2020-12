BÉRUBÉ, Rita Lefrançois



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 novembre 2020, à l'âge de 99 ans et 5 mois, est décédée madame Rita Lefrançois, épouse de feu monsieur Philippe Bérubé, fille de feu monsieur Donat Lefrançois et de feu madame Grenat Alain. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil sa fille unique Johanne. Elle était la soeur de feu Émilienne (feu Roland Desbiens), feu Laval (feu Germaine Ouellet) et feu Arthur (feu Anita Turgeon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.