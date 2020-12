CÔTÉ, Jeanne-Rose Berthiaume



Au Centre d'hébergement Paul-Gilbert, le 10 décembre 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Jeanne-Rose Berthiaume, épouse de feu monsieur Robert Côté, fille de feu William Berthiaume et de feu Rose-Anna Goulet. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Yvon (Lise Chamberland), Francine (feu Marcel Dufour), Sylvie (Lucien Rouleau) et Josée (Richard Poulin); ses petits-enfants: Isabelle (Michel Martel), Roger, Josée, Stéphane, Jonathan (Dominique Simard), Jason (Myriam Pichette), Laurie-Maude (Kevin Latouche) et Jean-Robert; ses arrière-petits-enfants: Benoît Martel, Hope Latouche et bébé Rouleau; ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Centre d'hébergement Paul-Gilbert, Unité Jardin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr/s-impliquer/donner.La famille vous accueillera auà compter de 9h.