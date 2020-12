ROY, Huguette Vézina dit Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 décembre 2020, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Huguette Vézina Roy dit Jacques, épouse de monsieur Michel Roy. Elle était la fille de feu Raymond-Marie Vézina et de feu Marie-Blanche Jacques. Elle a grandi entourée de feu Dominique Jacques et Thérèse Marcoux qu'elle a toujours appelé papa et maman. Elle demeurait à Saint-Apollinaire. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants et petits-enfants : Sylvie (Guillaume Genest) Lilly et Arthur, Johanne (David Jean-Gagnon). Elle laisse également dans le deuil sa soeur, son neveu et sa nièce de la famille Jacques : Denise (Serge Létourneau), Raphaël (Cynthia Giasson) et Elizabeth (Sébastien Garant); sa belle-mère Rita Lemieux (feu Pierre Roy); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy : Pierrette, Jean-Paul (Lise Parent), Gisèle, Gilles (Francine Levesque), Madeleine (Claude Brochu), Pierre Jr (Louise Dufour), Jacques (Céline Plante), Josée (Laurette Paquette); ses nombreux frères et soeurs de la famille Vézina ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc ou à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis https://fhdl.ca/faire-un-don/.