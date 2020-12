ROUILLARD, Serge



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 3 décembre 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Serge Rouillard, époux de madame Micheline Lemelin, fils de feu dame Régina Cadrin et de feu monsieur Aurèle Rouillard. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son épouse Micheline Lemelin; ses fils: Steve (Nancy Blackburn) et Eric (Valérie Giroux); ses petits-enfants: Alexis, Florence et Juliette; son frère et ses sœurs: Paul (feu Mariette Giguère), feu France (feu Jacques Carpentier) et Marie (Albert Dionne); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lemelin: feu André (Andrée Pelletier), Madeleine (Jacques Doyon), feu Louise (Alain Trudel) et Jean-Pierre; ses neveux et nièces: Isabelle Carpentier, Nadine Rouillard (Sylvain), Michèle (René), Joanne, Linda (Jonathan) et Pascal Lemelin, France (Steeve), Mario (Leslie) et Caroline Doyon; ses cousins Jean-Pierre, feu André, Jacques et Jean-Paul; Germaine et Nancy Mills (Alain, Émilie et Mathieu Pettigrew), autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du département de pneumologie de l'Hôpital Laval.L'inhumation des cendres aura lieu au printemps 2021 au cimetière St-Patrick avec la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue du Pont, Québec, Qc, téléphone: 418 524-2626, Site web: www.gilleskegle.org et Les Diabétiques de Québec 979, avenue de Bourgogne, bureau 180, Québec, Qc Téléphone: 418 656-6241, poste Courriel: info@diabec.com Site web: www.lesdiabetiquesdequebec.org. Il a été confié à la