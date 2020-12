FALARDEAU, Marie-Paule



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 8 décembre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Marie-Paule Falardeau, fille de feu dame Alvine Denis et feu monsieur Gérard Falardeau. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aule vendredi 18 décembre 2020 de 12 h30 à 13 h30.Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Denise Falardeau Talbot (feu Gilbert Talbot) et Normande Falardeau Lemire (Fernand Lemire); son beau-frère Jean-Marc Gagné, ainsi que ses neveux et nièces au nombre de 22, ses cousins, cousines et amis. Elle est allée rejoindre ses frères: Jean-Charles (Gertrude Alarie) et Roméo (Yvonne Cliche); ses sœurs: Gisèle Falardeau DeBelleval (feu Guyon DeBelleval), Janine Falardeau Gagné et Madeleine Falardeau ainsi que Sœur Lorraine Falardeau mic. La famille désire remercier le personnel soignant du Manoir des Pionniers et du Centre d'hébergement Côté Jardins pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Missionnaires de l'immaculée-Conception, les missions de l'Amérique du sud, 121 avenue Maplewood, Outremont, Québec, H2V 2M2, tél : (514) 274-5691.