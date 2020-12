BEAULIEU, Jean-Marc



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 novembre dernier à l'âge de 83 ans est décédé monsieur Jean-Marc Beaulieu. Il était le fils de feu Joseph Beaulieu et de feu Marie-Marthe Turcotte. Outre son épouse madame Christine Asselin, il laisse dans le deuil son fils Nicolas. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs : feu Alice (feu Maurice Jean), feu Adrienne (feu Georges Gosselin), feu Florent (feu Marguerite Michaud), feu Marie-Ange (feu Normand Pigeon), feu Rita (feu Antonio Veilleux), feu Pierrette (feu Edmond Pigeon) et feu Thérèse (feu Jean-Guy). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Asselin : feu Philippe (feu Eva Gosselin), feu Jeannine (feu Aurèle Gosselin), feu Thérèse (feu Sauveur Comeau) (René Giroux), feu André (Georgette Goupil), Henriette (Alphonse Bissonnette) et Rémi (Lorraine Isabelle); ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances aude 13h30 à 15h.La famille désire remercier le personnel soignant de l'unité de cardiologie et de pneumologie l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, celui du CLSC La Source Sud, celui du Service respiratoire à domicile ainsi que les aidants naturels pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec (6070 Sherbrooke St E Suite 104, Montreal, Quebec H1N 1C1). Pour rendre hommage à M. Beaulieu, vous pouvez visiter notre site internet: www.dignitequebec.com