POULIN, Claudette



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 1er décembre 2020, à l'âge de 62 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée dame Claudette Poulin, conjointe de Renald Langlois, fille de feu Jean-Claude Poulin et de feu Rita Giguère. Autrefois de Saint-Isidore, elle demeurait à Sainte-Marie.de 12 h à 13 h 45, etLa direction a été confiée à laOutre son conjoint, elle laisse dans le deuil son frère et ses sœurs: Réal (Maria Rosario Sarmiento), Denise (Michel Nadeau) et Isabelle (Marcel Nolet); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Jocelyne Matte (Marcel Brousseau), Marjolaine Langlois, Jocelyn Matte (feu Suzanne Bérubé, Martine) et feu Donald Langlois; son filleul Antoine Nolet (Jolianne Côté) et son neveu Jordan Nolet (Marie-Pier Bouchard), sa nièce Janie Bérubé, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel du centre régional intégré en cancérologie (CRIC) de Lévis, ainsi que tout le personnel du CLSC de Sainte-Marie pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Merci spécial à ses amies qui l'ont accompagnée jusqu'au derniers moments de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre régional intégré en cancérologie de Lévis (101 Rue du Mont-Marie, Lévis, QC G6V 8Y9): https://fhdl.ca/