BOUTET, Michelle



Le 10 décembre 2020, entourée de l'amour des siens, est décédée madame Michelle Boutet. Amie de cœur de feu Gilles Roy et fille de feu Léopold Boutet et feu Thérèse Marcoux. Elle laisse dans le deuil sa fille: Annick Lavoie (François Simard); sa petite-fille: Jennifer Arseneault (Maxime Pineault); ses sœurs: Ghislaine Boutet (feu Robert Bernard), Renée Boutet (Marcel Poulin) et feu Louise Boutet; la famille Lavoie ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille aimerait remercier l'équipe du 8e étage à l'Hôtel-Dieu de Québec pour leurs excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent être traduit par un don à la Société Canadienne du cancer.