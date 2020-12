POTVIN, Claude



À Sherbrooke, le 26 novembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Claude Potvin. Il était le fils de feu M. Arthur Potvin et feu dame Isola Guimond. Il laisse dans le deuil son fils Dany Potvin (Hélène Gauvin), ses 2 petites-filles: Karine Potvin (Éric Lapierre) et Valérie Potvin; ses arrière-petits-enfants: Maëlla, Charles-Edouard et Alexandre; son frère Maurice Potvin (feu Thérèse Bilodeau), sa sœur Rose-Marie Potvin (Jean Marc Labrecque), ses frères et sœurs décédés: Edmour, Baptiste, Cécile, Odina, Aline Gérard, Janine et Laurent; ainsi que de nombreux beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Les funérailles sont sous la direction de