LACASSE, Alain



C'est le 4 décembre 2020, chez lui, que monsieur Alain Lacasse, époux de madame Christiane Simard, est décédé à l'âge de 73 ans. En forme et heureux, il ne s'est pas réveillé au petit matin. Il était le fils de feu Paul-Henri Lacasse et de feu Lauretta Donaldson.Il reposera auIl laisse dans le deuil son épouse et l'amour de sa vie, Christiane Simard; ses filles: Katie Lacasse (Robert Levergeois) et Josée Lacasse (Yoan Simard); ses petits-enfants: Laurence Lacasse-Dufour (Jean-Sébastien Lagacé-Moreau), Marin Beauchesne (Justine Angers) et Miori Simard; ses arrière-petites-filles: Callie-Rose Lagacé et Théa Lagacé; ses frères et sa sœur: feu Ghislain Lacasse, Richard Lacasse (Linda Girard) et Odette Lacasse; son filleul Sacha Noël (Manon Poulin); ses neveux et sa nièce: Loïc Noël, Paolo Noël, Hallisson Lacasse (Paul-Émile Breton); sa belle-sœur Monique, Simard ainsi que autres parents et ami(e)s. La famille remercie chaleureusement la présence rapide des services d'urgence et leur soutien, ainsi que tous ceux et celles qui seront en pensées avec elle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc) G2J 1B8, téléphone : 418 682-6384.