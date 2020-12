VÉZINA, Raymonde Huot



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 12 décembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Raymonde Huot, épouse de feu M. Raymond-Marie Vézina. Elle demeurait autrefois à Boischatel. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire, de 10h à 10h50.Les cendres seront déposées ultérieurement au Columbarium du cimetière Saint-Charles.Elle laisse dans le deuil ses filles: Christiane (feu Eugène Monfette) et Sylvie; ses petits-enfants: Mélanie Monfette, René-Charles St-Hilaire (Hélène Moisan), Catherine St-Hilaire (Marc Alexandre Guay); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vézina: feu Thérèse (Paul Stadelman), Jean (Michelle Poulin), feu Céline (Paul-André Garon); ainsi que plusieurs neveux et nièces qu'elle aimait, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Huot et Vézina. Un remerciement au personnel du Centre d'hébergement Saint-Augustin pour leur dévouement et leur gentillesse en cette période difficile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société St-Vincent-de-Paul de Beauport, 200, rue Seigneuriale, Québec (Québec) G1E 4Y6 tél: 418 667-4565.