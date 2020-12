FERLAND, Gabrielle Rancourt



Au Centre-d'hébergement Côté Jardins, le 25 novembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Gabrielle Rancourt, épouse de feu monsieur Jean-Paul Ferland. Elle était la fille de feu dame Émérilda Veilleux et feu monsieur Georges Rancourt. Elle demeurait à Québec, arrondissement Cap-Rouge.La famille vous accueillera aude 9 h 30 à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Ginette, Françoise (Marc Bédard), Robert (Sylvie Heppell), Sylvie et Céline (Patrick Lanthier); ses petits-enfants : Daniel Bédard (Virginie Dubois), Jean-Philippe Ferland (Valérie Vandal), Anne-Marie Bédard (Ian-Luc Lévesque), Mylène Bédard (François Moniz), Marie-Ève Ferland, Antoine Tanguay (Annie-Claude Huot) et Olivier Tanguay; ses frères et sœurs : feu Fernand (feu Juliette Paquet), feu Carmelle, feu Fernand Boivin, Jacqueline (Aimé Paradis), feu Yvette (Florent Gauthier); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Lucille, feu Roger (Aline Vaillancourt), feu Jeannine (feu Phydime Lapointe) et Lisette; ses nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, plusieurs arrière-petits-enfants qu'elle chérissait ainsi que son ami Jean-Paul Coulombe. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du Centre-d'Hébergement Côté Jardins pour leur attention exceptionnelle donnée à leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. : ( 418) 683-8666, site web : www.cancer.ca ou à la Fondation des maladies de l'œil, 10-1100, rue Bouvier, Québec (Québec), G2K 1L9, tél. : (418) 654-0835, site web : Fondation.oeil@qc.aira.com