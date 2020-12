DEMERS COUTURE, Monique



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 7 décembre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Monique Demers, épouse de monsieur Raymond Couture, fille de feu madame Germaine Lepire et de feu monsieur Lionel Demers. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Chantale Mélançon), Raynald (Guylaine Girouard), Mario, Marc (Lyne Ouellet); ses petits-enfants: Jonathan Couture (Annick Moreau), Valérie Couture (David Gagnon), Gabriel Couture, Guillaume Couture (Tania Defoy), Carolanne Couture, Dave Couture et par alliance: Érika, Maxime et Émilie; ses arrière-petits-enfants: James, Ethan, Kyra, Killua, Joshua et Noah; sa belle-sœur Rita Couture et son époux, son beau-frère Claude Fortin, ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, belles-sœurs et beaux-frères décédés. Un sincère remerciement au personnel de l'unité Covid de l'IUCPQ pour son dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation de l'IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8 tél. : (418) 656-4999.