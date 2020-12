DION, Robert



À Québec, le 13 décembre 2020, à l'âge de 98 ans, est décédé monsieur Robert Dion, époux de feu madame Thérèse Paquet, il était le fils de feu monsieur Arthur Dion et de feu madame Valéda Lamothe, il demeurait à Saint-Raymond.Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Raymond. La direction des funérailles a été confiée à laMonsieur Dion laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Hélène Robitaille), René (Monique Bédard), Pierre (Linda Moisan) et Marlène (Denis Lalancette); ses petits-enfants: Marie-Soleil, Anne- Marie et Émilie; ses arrière-petits-enfants: Manu et Léon. Il laisse également: Jeannette Paquet et Yvette Paquet; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.