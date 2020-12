PAGEAU, Jacqueline Bédard



À Orsainville, est décédée, à l'âge de 80 ans, madame Jacqueline Pageau (née Bédard) épouse de feu monsieur Léger Pageau. Elle était la fille de feu monsieur Gérard Bédard et de feu dame Marie-Anna Pageau. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario, Émile et Hélène (Luc Dalpé); sa petite-fille: Stéphanie Lafond-Pageau (Mathieu Higgins); ses frères et sœurs: feu Paul-Henri (Denise Lacombe), Thérèse (feu Claude Gagnon), feu Jacques (Jocelyne Leclerc), feu Madeleine (feu André Pichette), Roger (Lucie Pichette) et André (Sylvie Vallièere); son filleul Julien Pichette; feu Rose Éva Pageau; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, la famille Pageau, la famille Pichette et la famille Barbeau. La famille recevra les condoléances aule vendredi, 18 décembre 2020 de 13h à 20h et,jour des funérailles de 8h30 à 10h.Même si Jacqueline nous a quittés aujourd'hui, elle continuera de vivre éternellement dans nos cœurs.