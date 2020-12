ABGRAL, Jacqueline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 décembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Jacqueline Abgral. Elle était la fille de feu dame Eva Grondin et feu monsieur Omer Abgral. Elle demeurait à Québec, au Centre d'hébergement de Limoilou.Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Jeannine (Roland Jacques), Lise (Marcel Maheux), Diane (Pierre Grenier) et ses frères: Roger (Maryse Langlois), André (Lise Chabot) et Gilles. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc Tél : 418 525-4385 Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/.