ROUILLARD, Françoise Couture



A Québec, le 4 décembre 2020 à l'âge de 84 ans, est décédée dame Françoise Couture, épouse de monsieur Michel Rouillard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-François (Lise cardinal) et Marie Annick; ainsi que ses petites- filles: Jeanne et Michèle (Arnaud Dufour). Elle laisse également dans le deuil, sa sœur Jeanne (feu Pierre Cayouette); ses belles-sœurs: Nicole (Jules Roberge), Lise (Denis Blais), Francine (feu Réal Allen) et Catherine (Fraser Ahston). Elle était la sœur de feu Elisabeth (feu Wilfrid Grenier), feu André (feu Pierrette Pouliot), feu Thérèse (feu Paul Dubreuil), feu Marguerite (feu Mario Côté ) et la belle- sœur de feu Brigitte (André Leclerc). Se souviendront d'elle, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, et de fidèles amis.Vos sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale Saint-Bridgid's https://www.amisdujhsb.ca/https://www.amisdujhsb.ca/