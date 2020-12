PICHER, Alberte Lapointe



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 5 décembre 2020, à l'âge de 105 ans, est décédée madame Alberte Lapointe, épouse de feu monsieur Paul-Émile Picher, fille de feu monsieur Joseph-Roméo Lapointe et de feu madame Hermine Vocelle. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole et Pierre (Céline Pouliot); ses petits-enfants de la famille Trempe: Marie-Claude (Jean Déry) et Richard; ses petits-enfants de la famille Picher: Patrick, Stéphane (Valérie Huard) et Jean-François; ses arrière-petits-enfants: Marie-Pier, Nicolas, Geneviève, Fannie, Florence, Émile, Amélia, Anabelle, Charles- Émile, Clara et Lorie; ses arrière-arrière-petits-enfants: Alexia, Nathan et Louis-Olivier; ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et autres ami(e)s. La famille tient à remercier Monseigneur Jean Picher pour sa présence et ses visites, ainsi qu'à tout le personnel dévoué de la Résidence La Source pour tous les bons soins prodigués.