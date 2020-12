BOIVIN, Colette



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 11 décembre 2020, à l'âge de 72 ans, est décédée dame Colette Boivin, fille de feu monsieur Laurent Boivin et de feu dame Gaétane Dubé. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille Nadine Gagné et son gendre André Legault, ses petites-filles: Kassandra et Claudia; ses sœurs, frère, belle-sœur et beaux-frères : Marthe, Gil (Lise Bernard), Marie-Andrée (Jean-François De La Rosa) et Ghyslaine (Claude Baillargeon); son grand ami et compagnon Jacques Grenon, ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier l'équipe du CRCEO de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.