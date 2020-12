THERRIEN, Richard



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 décembre 2020, à l'âge de 59 ans et 7 mois, est décédé monsieur Richard Therrien, conjoint de madame Johanne Vaillancourt, fils de madame Madeleine Bouchard et de feu monsieur Claude Therrien. Il demeurait à Québec.Ses cendres seront inhumées ultérieurement au printemps au cimetière de Loretteville. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe et sa mère, son frère Jean-François (Dominique); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vaillancourt: Martine, Desneiges, Aurèle, Serge et Marie-Josée (Guy); son parrain Yves Therrien; sa marraine Lorraine Blais; ses oncles: André Bouchard et Jean Bouchard; sa tante Louise Bouchard Cantin, sa grand-tante Marthe Otis, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, tout particulièrement son ami d'enfance Marc Gosselin. Merci au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour le suivi de Richard durant ces nombreuses années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus, en neurologie), téléphone: 418 525-4385, site web: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec.