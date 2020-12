CHOUINARD, Robert



Au Centre d'hébergement de Sainte- Perpétue, le 6 décembre 2020, à l'âge de 86 ans et 7 mois est décédé monsieur Robert Chouinard, époux en premières noces de feu dame Jeannine Fortin et en secondes noces de dame Denise Vaillancourt. Il demeurait à Saint-Pamphile, comté de L'Islet. Il laisse dans le deuil son épouse Denise, ses enfants: Line (Bernard Dupont), Serge (Diane Vigneault), Gaston (Anne Pelletier), Rodrigue (Renée Pelletier), Brigitte (Sylvain Pelletier), Robin, Francis (Josée Bourgault), Louis-Robert (Annie Dodier); ses 14 petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Il laisse dans le deuil sa sœur Solange (Albéric St-Pierre), ses beaux-frères et belles-sœurs des famille Fortin et Vaillancourt, de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel soignant de la maison 1 du Centre d'hébergement pour leur accompagnement et les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet, 430, Rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0. Il est possible de le faire par le biais de la maison funéraire.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi de 11h à 13h30.L'inhumation suivra au cimetière paroissial " Bellevue ".