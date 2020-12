LALIBERTÉ, Sylva



À la Maison Dessercom de Lévis, le 2 décembre 2020, à l'âge de 79 ans et 10 mois, est décédé monsieur Sylva Laliberté, époux de madame Johanne Roy, fils de feu monsieur Jean-Thomas Laliberté et de feu madame Oréna Pouliot. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Nancy (Ghislain Dumont) et Kalina (Jean Courtemanche); ses petits-enfants : Mathias (Alexandra Pelletier), Camille, Justin (Flavie Gravel), Adam (Amélie Martel) et Samuel; ses frères et sa sœur : feu Victor (feu Viola Carrier), feu Bernard (Rita Couture) et Imelda; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy : feu Rita (Adélard Couture), feu Roger (Lucille Laliberté), feu Marielle, feu Doris, feu Lucille (feu Roger Vien), feu Marius (Jacqueline Dumont), feu Raynald (Solange Beaudoin), Daniel (Lise Dumont), Mariette (feu Denis Laliberté), Germain (Sylvie Allen) et Normand (feu Claudia Caux); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel soignant et aidant de la Maison Dessercom ainsi qu'au personnel du CHSLD Paul-Gilbert pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Diabète Québec. https://www.diabete.qc.ca/fr/ La famille vous accueillera aule samedi 19 décembre de 9h à 10h30.