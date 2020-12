GRONDIN, Nicole



Au CHSLD de St-Apollinaire, le 13 décembre 2020, à l'aube de ses 77 ans, est décédée madame Nicole Grondin, fille de feu madame Claire Hamel et de feu monsieur Aurèle Grondin. Elle demeurait à St-Gilles. Elle laisse dans le deuil son frère Yvan (Johanne Goulet), ses sœurs: Annette (Charles Boulay), feu Yolande (Jacques Bouchard), Réjeanne (feu Jean-Claude Drouin); ses neveux et nièces: Frédéric Grondin, Félix Grondin, Christian Boulay (Liane Tremblay), Daniel Boulay (Chantal Boucher), Julie Bouchard (André Cauchon), François Bouchard (Sandra Aubut), Mélanie Bouchard (Jean-François Morin); ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du CLSC de Laurier-Station ainsi que celui du CHSLD de Saint-Apollinaire pour les bons soins prodigués à Nicole. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Ste-Elisabeth-de-Lotbinière (Communauté St-Gilles). 1154, rue Principale, St-Agapit, Qc G0S 1Z0.