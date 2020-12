HUOT, Jeanne-D'Arc



À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 11 décembre 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Jeanne-D'Arc Huot, épouse de feu monsieur Gérard Caron. Elle était la fille de feu madame Florianne Racine et de feu monsieur Adjutor Huot. Elle demeurait à St-Tite-Des-Caps.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Clermont (Linda Tremblay), feu Laurette (Raynald Saillant), Ghislain (Pauline Léonard), Fernand (Lucie Dupont), Nicole (feu Michelle Sansfaçon), René (Sylvie Baril) et Chantale; ses deux belles-soeurs: Jeanne-D'Arc Caron (feu Marcel Bourget) et Jeannette St-Gelais (feu Joseph Huot); ainsi que plusieurs petits-enfants, arrière- petits-enfants, neveux, nièces. La famille tient à remercier le Dr Robert Cadrin et tout le personnel du troisième étage pour les bons soins prodigués et leur professionnalisme envers leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, Rue des Montagnards, Beaupré, Qc G0A 1E0 www.jedonneenligne.org/fondationhsab