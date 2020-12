GINGRAS, Noëlla



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 décembre 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Noëlla Gingras, épouse de feu monsieur André Desaulniers. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Eric Desaulniers (Julie Béland), Léon Desaulniers (Nathalie Blais), Joanne Desaulniers et Line Desaulniers (Michael Leyden); ses petits-enfants : Edouard Desaulniers (Gabrielle Bélanger), Laurent Desaulniers, Maude Desaulniers, Odile Desaulniers, Loïse Desaulniers (Émilien Fournier), Valérie Martin (Chrystopher Lepire-Martel). Elle était la sœur de feu Jean-Marie (Bernadette Leclerc), Fernande (Alfred Garneau), Yolande (Robert Blais), Réal (Rose-Yvonne Moffette), Jacqueline (Émilien Huot), feu Jean-Paul (Céline Moreau), Anita (Réal Gonthier) et Claudette (Vianney Lauzé). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.