GAGNON, Fernand



À Québec, le 4 décembre 2020, est décédé, à l'âge de 86 ans et onze mois, M. Fernand Gagnon. Né à Québec le 12 janvier 1934, il était le fils de feu dame Adélaïde Gignac et de feu monsieur Onésime Gagnon.Les cendres de M. Fernand Gagnon seront déposées au Mausolée du Parc Commémoratif de la Souvenance, 301, rang Sainte-Anne, Québec. M. Gagnon laisse dans le deuil sa sœur, ses frères, belles-sœurs et beau-frère: Lucille (feu Jean-Maurice Badeau), feu René (feu Thérèse Robichaud), feu Claude (Jeannette Thibault), feu Raymond (feu Marguerite Mercier), Jules (feu Yolande Beauchemin); ses nièces et neveux: Michelle Badeau (Patrick Tardif), Nathalie Badeau, Denis Gagnon, Chantale Gagnon, Francine Gagnon (Jocelyn Belley), Jacques Gagnon (feu Johanne Bertrand); ainsi que plusieurs autres neveux et nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille remercie les membres du personnel du 5e étage du CHSLD Limoilou pour leur grand dévouement et pour la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél. : (418) 682-6387.