DEBLOIS, Antoinette Veilleux



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le mardi 15 décembre 2020, à l'âge de 97 ans et 1 mois, est décédée madame Antoinette Veilleux, épouse de feu Adrien Deblois et fille de feu Philippe Veilleux et de feu Diana Tardif. Elle demeurait à Saint-Georges. Madame Antoinette Veilleux sera exposée à la résidence funérairele dimanche 20 décembre en après-midi de 13h30 à 16h ainsi qu'en soirée de 19h à 21h.et de là au cimetière paroissiale.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Guy (Rolande Paradis), Jacqueline (feu Aurèle Rodrigue), feu Monique (Paul-Henri Angers), feu Marcel, Philippe, Nicole (feu Paul Bergeron, son ami Ghislain Champagne), Laurier (Diane Poulin), Thérèse (feu Roger Labonté), Ghislaine (Michel Ouellet) et France Deblois; ses 16 petits-enfants: Véronique, Marie-Josée, Chantal, Anne, Caroline, Pierre, Stéphane, Frederic, Jean-Sébastien, Michèle, Audrey, Jean-Francois, feu Jonathan, Pascal, Amélie et Vincent; ainsi que ses 23 arrière-petits-enfants. Elle était la soeur de: feu Angeline( feu Albert Giroux), feu Blanche(feu Marcel Lagueux), feu Jeannette (feu Omer Doyon), feu Yolande (feu Dominic Doyon), feu Alice, feu Robert (Rose-Blanche Rodrigue), feu Léopold (Jacqueline Grenier), feu Armand (Carmen Duval), Alice (feu Victorien Veilleux), feu Roland (Paulette Blais), Louisianne (feu Camile Lessard) et feu Viateur Veilleux (Yolande Bernard). Elle était la belle-soeur de: feu Arthur( feu Marie-Louise Guénette), feu Rosaire(feu Thérèse Veilleux), feu Edgar(feu Jeannette Blais), feu Lucien (feu Simone Labbé), feu Eugène (feu Lucille Roy), feu Laurentienne (feu François Roy), feu Germaine, feu Jeannette (feu Roméo Roy) et feu Louisette Deblois (feu Martin Duval). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille Deblois tient à remercier tout le personnel des soins à domicile du CLSC de Saint-Georges ainsi que le personnel du 1er étage de l'hôpital de St-Georges pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour Relais pour la vie (Société canadienne du cancer), 400, route Caron, Notre-Dame-des-Pins (Québec), G0M 1K0.