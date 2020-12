MERCIER-GAGNON, Marguerite



Au CHSLD Côté Jardins, le 8 décembre 2020, à l'âge de 85 ans et 10 mois, est décédé madame Marguerite Mercier, épouse de feu Raymond Gagnon, fille de feu madame Rosilda Pouliot et de feu monsieur Charles-Henri Mercier. Elle demeurait à Québec.Une rencontre familiale se tiendra dans l'intimité, en présence des cendres, à laL'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame de Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise (feu Harold Carmichael), Pierre-René (Marie Authier), Richard (Sylvie Delisle) et Gilles (Céline Paradis); ses petits-enfants: Anne-Marie, Jean-Michel et Louis-David Gagnon, Dave Carmichael, Katherine et Isabelle Gagnon; elle était la sœur et la belle-sœur de feu Charles-Édouard (Rita Morin), feu Claude, feu Georges-Henri, feu Ruth (feu Roméo Coulombe); sans oublier les membres de la famille Gagnon; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 5e étage, côté Château de la résidence Côté Jardins pour les bons soins apportés à leur mère.