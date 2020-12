THIBAULT, Marcel

C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Monsieur Marcel Thibault, fondateur de Québec Système Contrôle, époux de Madame Dominique Léger. Monsieur Thibault est décédé à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 décembre 2020, à l'âge de 61 ans. Il était le fils de feu Monsieur Joseph Thibault et de feu Dame Maria Labonté. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil son épouse adorée Dominique; ses enfants: Stéphane (Camille Thibault), Alexy Thibault (Emilie Viau) et Axel-Joe Thibault (Joanie Levesque); ses petits-enfants: Ashley, Brandon, France et Miguel Thibault; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Léger, ainsi que plusieurs neveux, nièces, amis(es) et clients. La famille recevra les condoléances au :



Complexe funéraire

Sylvio Marceau

15015 boul. Henri-Bourassa

le dimanche 20 décembre 2020 de 9h à 10h30 et de 11h à 12h30. S'en suivra une liturgie en la Chapelle du salon funéraire à 12h30 à la même adresse. Étant donné les règles sanitaires imposées par la Santé Publique qui limite le nombre à 25 personnes dans nos salons, l'organisation Sylvio Marceau Henri-Bourassa diffusera l'événement funéraire de Marcel Thibault le dimanche 20 décembre 2020 de 12 h 15 HNE à 13 h 45 HNE. Il vous sera possible de le visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/20894. Le port du masque et la distanciation sociale seront également respectés dans nos salons. Nous garderons en mémoire un homme heureux, travaillant et dévoué à sa famille et à ses clients. Notre cœur est bercé par tant de souvenirs où il existera à jamais. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040 Avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. Pour rendre hommage à Monsieur Thibault, vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com

