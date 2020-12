MORIN, Thérèse



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 29 novembre 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Thérèse Morin, épouse de feu Viateur Gervais, fille de feu madame Marie-Anne Bourque et de feu monsieur Joseph Morin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses trois filles : Martine, Guylaine (Claude Lessard) et Johanne, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères qui l'ont précédée. La famille désire remercier l'équipe de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Laval pour l'empathie dont ils ont fait preuve et les bons soins prodigués à leur mère, les membres du personnel et les bénévoles de la résidence La Roseraie ainsi que Mme Renée Trépanier pour sa présence réconfortante auprès de leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Les Petits Frères des Pauvres www.petitsfreres.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.