GUÉRIN, Gaston



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 9 décembre 2020, à l'âge de 97 ans et 8 mois, est décédé monsieur Gaston Guérin, époux de madame Jeanne-D'Arc Moisan, fils de feu madame Elmina Plante et de feu monsieur Alexandre Guérin. Il demeurait à Québec.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Denyse, Michel (Diane Paradis), André (Louise Labrecque), Claude, Marc (Marie-Josée Michaud), Louis, Rémy (Odette Fortin), Jean (Édith Fortier); plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Guérin et Moisan, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Il est allé rejoindre outre ses parents, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Guérin et Moisan.L'inhumation des cendres se fera au cimetière d'Orsainville à une date ultérieure. Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise, ainsi qu'au personnel des soins palliatifs du Foyer de Charlesbourg pour les bons soins prodigués à son égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du Foyer de Charlesbourg, 7150, boulevard Cloutier, Québec, Québec, G1H 5V5Téléphone : 418 628-0456