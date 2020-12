MORIN FORTIN, Marie-Ange



À l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 10 décembre 2020, à l'âge de 100 ans et 2 mois est décédée madame Marie-Ange Morin, épouse de feu monsieur Ernest Fortin. Fille de feu dame Amanda Morneau et de feu monsieur Thomas Morin, elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Elle laisse dans le deuil, sa nièce Raymonde (Arsène Pelletier); sa filleule Denise Morin, ainsi que ses neveux Roger et Eddy Morin. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Armand (feu Marie-Paule Lamarre), feu Léo (feu Fernande Émond), feu Philippe (feu Marie Lapointe), feu Maurice et feu Rita; de la famille Fortin: feu Maurice (feu Marie-Anne Robichaud), feu Lucienne (feu Gérard Caron), feu Germaine (feu Rosario Moreau), feu Elphège (feu Blanche Ouellet), feu Marianne (feu Pierre Leclerc), feu Adrien (feu Lorraine Bélanger), feu Hélène (feu Albert Fournier), feu Arthur (feu Germaine Ouellet), feu Irène (feu Sylvio Tremblay), feu Léopold, feu Simone (feu Ernest Ouellet), feu Émile (feu Anne-Marie Fortier), feu Yvette (feu Benoît Simard) et feu Lucien (feu Thérèse Goulet). Sont aussi affectés par son départ plusieurs autres neveux et nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de la Résidence Hélène Lavoie de La Pocatière pour leurs bons soins et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, www.fondationdelamaisondhelene.org. Des formulaires sont disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairevendredi, jour des funérailles, de 12h à 14h.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial "sous les étoiles".